Як передає Politeka.net, Володимир Остапчук є відомим телеведучим популярних шоу "Маска" та "Співають всі". Минулого року у нього стався гучний розрив зі своєю дружиною Оленою Войченко, яка на даний момент не дає йому бачитися з їхніми дітьми. Незабаром він одружився з іншою дівчиною-юристом Христині Гірняк.

Так, цього разу дружина Остапчука опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Христина Гірняк у білій блузці та обтягуючих синіх джинсах позує перед дзеркалом. Свій образ Гірняк доповнила білим капелюхом.

"Ввечері вчора я задумалася про те, що мені моя стрічка якась «наляписта»!



Захотілося навчитися додавати повітря, простір!



Звичайно, як завжди, я поділилася з вами й отримала, та що там отримала, досі отримую від вас смс в Директ зі словами: «нічого не міняйте, у вас така жива і класна сторінка!»



Хм, правда? Тобто я даремно ось надихаюся, дивлюся і намагаюся?? Так, так, спроби мої повз, але: "батя, я намагаюся"!!😂



Просто кожен "йде" щодня в Instagram за чимось своїм, і мені так приємно, що ви всі в один голос сказали, що на моїй сторінці "життя" я прям в шоці!❤️



Ось ви мої найкращі Передплатники, дякую, що так довго разом зі мною!", — висловитися Христина Гірняк.

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