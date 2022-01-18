Як передає Politeka.net, Муяад Абдельрахім є популярним молодим артистом. Співак прославився завдяки тому, що в 16 років він став переможцем шоу "Співають всі", показавши вокальний талант. Також він брав участь у проекті " Голос країни. Діти", однак не зміг пройти далі сліпих прослуховувань.

Так, цього разу переможець "Співають всі" опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Муаяд Абдельрахім засвітився на тлі головної ялинки країни. Артист розповів, які у нього плани на поїздку до Києва.

"Я знову в Києві🔝 За 3 дні треба встигнути: записати пісню, зустрітися з крутими людьми, сходити на прем'єру фільму "Любов і блогери" зустрітися з режисером кліпу на нову пісню "Instagram".



Ще встиг подивитися на дуже шикарну ялинку на Софіївській площі", - поділився Муаяд Абдельрахім.

Шанувальники залишили кілька коментарів під публікацією: "Як красиво", "Пали, давай!", "Удачі у всьому", "Крутий такий!", "Ми всі тебе любимо! І віримо у твої великі успіхи! Надихайся і надихай нас!", "Красунчик".

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