Українська співачка, яка закрутила роман з актором з Росії, поділилася гарною новиною.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і актриса Аліна Гросу, яка після розлучення з російським бізнесменом Олександром Комковим закрутила роман з героєм своїх кліпів романом Полянським, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму профілі в Instagram.

У новому пості Аліна Гросу поділилася своєю радістю.

"Приємні новини. Сьогодні дізналася, що я увійшла в топ-12 найуспішніших особистостей України. І стала обличчям календаря статусних людей в 2022 році. Я прикрасила обкладинку календаря від українського видання і сторінку місяця липня", - написала артистка.

Шанувальник Аліни Гросу вітають її з новим досягненням.

"Аліночка поздрав вітаю👏 👏 👏, щиро рада за вас!", "Вітаю, так тримати" «" вітаю😍 гідно " «" вітаю!! Ти це заслужила! Наша гордість!❤ далі-більше!❤ любимо тебе», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Аліна Гросу показала маму-красуню в її день народження, схожість вражає:"Дорожу всією душею".

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