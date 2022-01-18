30-річна реперша опублікувала незвичайне фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала топлес, прикрившись лише білими трафаретами-масками для обличчя, передає Politeka.net.

Alyona Alyona вразила зізнанням про рак грудей - це важке захворювання, виявляється, перенесла її бабуся. Жінка хворіла більше 10 років тому, але її випадок змушує внучку замислюватися про своє здоров'я щодня.

"Мало хто знає, але у моєї бабусі був рак грудей. Вона їхала на роботу, стоячи в електричці, вагон був переповнений. У якийсь момент електричка різко загальмувала, чоловік по сусідству не втримався на ногах і боляче ліктем вдарив бабусю в груди. Через деякий час бабуся відчула дискомфорт в області грудей. Вона звернулася до лікаря, у неї виявили пухлину і бабусі довелося позбутися однієї груді", - поділилася Alyona Alyona.

Бабуся співачки повністю одужала й зараз веде повноцінне життя.

"Для мене це стало супер приводом, що рак може трапитися раптово, він необов'язково передається спадково і це, виявляється, дуже поширене захворювання у жінок, - підсумувала Alyona Alyona, закликавши своїх підписниць піклуватися про себе, - Перевіряйте себе, оглядайте себе, якщо відчуєте дискомфорт, обов'язково звертайтеся до лікаря".

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