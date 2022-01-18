30-річна реперша опублікувала незвичайне фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала топлес, прикрившись лише білими трафаретами-масками для обличчя, передає Politeka.net.

Alyona Alyona вразила зізнанням про рак грудей - це важке захворювання, виявляється, перенесла її бабуся. Жінка хворіла більше 10 років тому, але її випадок змушує внучку замислюватися про своє здоров'я щодня.

Alyona Alyona, Олена Альона, Олена Савраненко

"Мало хто знає, але у моєї бабусі був рак грудей. Вона їхала на роботу, стоячи в електричці, вагон був переповнений. У якийсь момент електричка різко загальмувала, чоловік по сусідству не втримався на ногах і боляче ліктем вдарив бабусю в груди. Через деякий час бабуся відчула дискомфорт в області грудей. Вона звернулася до лікаря, у неї виявили пухлину і бабусі довелося позбутися однієї груді", - поділилася Alyona Alyona.

Бабуся співачки повністю одужала й зараз веде повноцінне життя.

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"Для мене це стало супер приводом, що рак може трапитися раптово, він необов'язково передається спадково і це, виявляється, дуже поширене захворювання у жінок, - підсумувала Alyona Alyona, закликавши своїх підписниць піклуватися про себе, - Перевіряйте себе, оглядайте себе, якщо відчуєте дискомфорт, обов'язково звертайтеся до лікаря".

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