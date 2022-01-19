Дружина Юрія Ткаче з "Квартал 95" Вікторія показала, як дочка Ліза старається для зіркового батька.

Як пише Politeka.net, Юрій Ткач і Вікторія вже більше 10 років разом. У пари є дочка Ліза, яка в минулому році пішла в перший клас. Зараз пара відпочиває в Домініканській Республіці, куди взяли і малу дочку. Вікторія в своєму Instagram вирішила показати, як малятко допомагає зоряному батькові.

"Доросла", - підписала кадри Вікторія.

На відео Малятко несло дві гуртки пінного напою для мами і тата. Дівчинка так впевнено йшла, що пройшла повз батьків і Вікторії довелося зупинити її.

"Спасибі, Ліза", - сказала дружина Ткача В кінці ролика.

А на ще одному сторіс Малятко стежило за птахами, які вили гніздечко.

"Так круто, щовечора слухаємо спів цих птахів і спостерігати, як вони зносять туди різні гілочки, для зміцнення свого житла", - написано було під кадрами.

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