Як пише Politeka.net, Юрій Ткач і Вікторія вже більше 10 років разом. У пари є дочка Ліза, яка в минулому році пішла в перший клас. Зараз пара відпочиває в Домініканській Республіці, куди взяли і малу дочку. Вікторія в своєму Instagram вирішила показати, як малятко допомагає зоряному батькові.
"Доросла", - підписала кадри Вікторія.
На відео Малятко несло дві гуртки пінного напою для мами і тата. Дівчинка так впевнено йшла, що пройшла повз батьків і Вікторії довелося зупинити її.
"Спасибі, Ліза", - сказала дружина Ткача В кінці ролика.
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А на ще одному сторіс Малятко стежило за птахами, які вили гніздечко.
"Так круто, щовечора слухаємо спів цих птахів і спостерігати, як вони зносять туди різні гілочки, для зміцнення свого житла", - написано було під кадрами.
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