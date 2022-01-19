Відома російська балерина Анастасія Волочкова влаштувала гучний скандал на борту літака, повертаючись з Мальдів, після чого її затримала поліція.

Про інцидент вранці 19 січня повідомили численні російські телеграм-канали, зокрема – Mash, який поспілкувався з балериною. Як стало відомо, Волочкова поверталася до Москви після відпочинку на Мальдівах зі своїм супутником на ім'я Сергій.

Як розповіли очевидці, балерина закотила справжній скандал на борту літака через те, що від неї зажадали дотримуватися масочного режиму. При цьому людям здалося, що вона була під впливом алкоголю.

Сама Волочкова заявила, що проблеми зі стюардом виникли у неї після того, як вона просто поступилася своїм місцем дитині.

А ось її супутник поділився іншою історією: він стверджує, що балерина просто пила каву без маски, коли до неї з претензіями підійшов стюард. Сергій заступився за свою даму, а коли вона так і не одягла маску, стюард повідомив, що після прильоту їх зустрічатимуть поліцейські, що і сталося.

Правоохоронці зустріли Волочкову і її супутника в московському аеропорту Шереметьєво, сильно розлютивши балерину.

"Ми прилетіли, нас заарештували", - повідомив на відео Сергій.

"Вони йдуть всі за мною як клоуни...мене просто хочуть взяти в полон...у мене кальян стоїть на столі вдома. Все нормально. Нас вдома чекає улюблений котик", - прокоментувала те, що відбувається сама Волочкова.

Ймовірно, тепер балерині загрожує штраф за недотримання масочного режиму.

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