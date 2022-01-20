Ольга Куриленко, французька актриса з українським корінням, що знялася в одній з частин Бондіани, оплакує близьку людину у себе в соцмережі, яка пішла з життя занадто рано.

Так, 42-річна Куриленко опублікувала кілька знімків з актором Гаспаром Ульєлем, який зіграв молодого Ганнібала Лектера у картині Пітера Веббера "Ганнібал: Сходження". 37-річний артист загинув напередодні.

"Дорогий Гаспар, мені здається, що я перебуваю в кошмарі, від якого ось-ось прокинуся... Я мрію про диво, якого не буває, - звернулася до покійного Куриленко. - Я думаю насамперед про твою сім'ю, твоїх близьких, твого сина... Я з ними в своєму серці. Це фото зроблено 8 грудня, трохи більше місяця тому, на зйомках нашого прекрасного проекту. Ти запалив на екрані. Ми всі будемо дуже, дуже сумувати за тобою. Тебе ніколи не забудуть... Спочивай з миром, мій дорогий друже 🙏 🖤 😢 #gaspardulliel #Rip".

Шанувальники підтримали "дівчину Бонда" теплим словом, висловивши співчуття:

"Спасибі, Ольга, за прекрасне повідомлення. Ця новина дійсно дуже сумна 😞 Я зустрів його на Менорці в 2020 році, ця людина була сонячною, сяючою і з непідвладною часу витонченістю. #занадто молодий, щоб померти"

"Яка яскрава була людина, неординарна, молода і талановита. Оленько, щирі співчуття у зв'язку з вашою втратою. Навіть не віриться💔 🙏"

"Прекрасна людина😢 😢....я в шоці...слів немає😢 😢 😫 😭"

"Дуже шкода 😢"

Зазначимо, 18 січня Гаспар Ульєль отримав серйозні травми, катаючись на лижах на півдні Франції. Актора вертольотом терміново доставили до лікарні, де він помер наступного дня.

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