Відома українська співачка Slavia, яка була замужем за виконавцем Дзідзьо, поділилася із шанувальниками новими світлинами з відпочинку на Кубі.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram колишня дружина популярного українського виконавця Дзідзьо Ярослава Хома, яка співає на сцені під псевдонімом Slavia, часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та відео, а також розповідає про себе.

Цього разу Slavia опублікувала світлини із відпочинку на Кубі. Так, перед камерами співачка постала у малинову купальнику з великим розрізом.

Також Slavia красиво лягла на піску, показавши свою красиву фігуру.

Колишня дружина співака полетіла на Кубу, поки в Україні святкують Водохреще і купаються в ополонках.

"Я людина літа і тепла. Люблю ніжитися на сонечку, і загартовуватися в теплому океані. Ніякої ополонки! З Водохрещем!", - написала Slavia.

Шанувальники прокоментували фото співачки.

"Красуня 🔥", "😍😍😍😍красива жінка не заміжня", "Така гарна!👏👏👏😍😍🔥", "Гарного відпочинку і зі святом Водохреща!!!!🙌❤️", "Дзідзьо, Дзідзьо де ж ти дивився щоб просвистати таку красоту🤔🤔🤔❤️❤️❤️", "От колись пощастило Дзідзьо. Бачити оголену цю красуню !!!🤩🤩🤩🤩🤩🤩🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "Як красиво і як розумно - вміти балансувати між працею і відпочинком !👌🏝💃🏻😍", - написали в мережі.

Раніше Politeka повідомляла, що колишня дружина Дзідзьо після розлучення виїхала з України в екзотичну країну: "Машина часу".

Нагадаємо, що співачка Slavia в ефектному купальнику показала, що втратив її екс-чоловік DZIDZIO: "Люблю ніжитися...".

Також Politeka писала, що екс-дружина Dzidzio Slavia запально станцювала в купальнику: "Тут завжди хочеться...".