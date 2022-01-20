52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес показала майстер-клас на тренуванні і не посоромилася для наочної демонстрації вибрати досить крихітний топік.

Голлівудська актриса і популярна співачка Дженніфер Лопес у свої 52 роки від звичного режиму не відступається і продовжує активно тренуватися, щоб не втратити форму. Причому виконавиця не говорить часто про свій режим занять, але з легкістю їх показує.

Як відомо, Лопес контролює свою день, тренується зазвичай вранці в залі під наглядом одного або двох тренерів, а також уникає дієт. Щоб берегти фігуру вона вважає за краще також Спортивні танці, заняття перед концертами і позбулася огидних звичок.

"Мій шлях, щоб стати краще✨ 💪 #workoutwednesday" - пише Лопес.

У мережі відповіли: "Дженні працює на мотивацію❤️ 💪; дивно, дівчаткам повчитися треба; можна тільки позаздрити талантам. 😍 ; не можу чекати, щоб подивитися #marrymemovie, я так сильно люблю тебе, моя королева❤; Кращий пост😉!; Так сумно сьогодні😔; класний профіль😌; знак якості".

Найчастіше зараз Лопес виступає в костюмах з вирізами на стегнах і глибокими декольте, які ледь прикривають достоїнства. Робить це зірка для того, щоб довести: вона виглядає все так само молодо, як і раніше.

Примітно, що нещодавно на фан-акаунтах захопилися тим, як просто і природно раніше виглядала Дженніфер з мінімумом косметики і в простих шортах з мокрою сорочкою. Як можна помітити, зірка дійсно за двадцять років практично не змінилася.

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