Як пише Politeka.net, Євген Кошовий одружений на красуні-танцівниці Ксенії. У пари є двоє дітей-Варвара і Серафима. Старшій дівчинці вже 14 років і вона вже брала участь в шоу "Розсміши коміка. Діти", " Голос. Діти", "Ліга сміху", а також в серіалі "ТАТО рулить". Також дівчинка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться багатьом цікавим зі звичайного життя з фанатами.

На нових сторіс Варя показала знімок, на якому можна побачити любовну записку, яку хтось написав.

"I love you Варвару Кошову...", - було написано на клаптику паперу.

Варто відзначити, що рік тому Ксенія Кошова розповідала про хлопця дівчинки. Тоді їй було всього 13 років.

Ксенія зазначила, що хлопчик у Варі хороший, хоча і зарано для відносин. Він навчається з дочкою Кошового в одній школі.

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