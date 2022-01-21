Як пише Politeka.net, ведучий поділився у своєму Instagram Великим постом, в якому чітко дав зрозуміти, що не планує приєднуватися до Нацвідбору на популярний пісенний конкурс.
"У Мережі вже другий день активно обговорюються кандидатури ведучих / ведучого чергового національного відбору Євробачення...Я не планував і не планую приєднуватися до нацвідбору єв-2022!... Я залишуся разом з нашою командою по той бік екрану, де збираються глядачі!", - написав Притула.
Він зазначив, що у телеканалу "Суспільне", який цього року став організатором нацвідбору, є свої "обличчя" на роль ведучих.
У той же час шоумен побажав удачі своїм колегам, яким дістанеться ця роль, зазначивши, що це буде непростим випробуванням.
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В коментарях Притула також пожартував над нацвідбором на Євробачення в 2019 році, коли він був ведучим. Тоді в Україні розгорівся скандал через участь у конкурсі співачки Maruv і дуету Anna Maria, які давали концерти в Росії.
"Вели відбір на Євробачення цікаво, молодець, було приємно дивитися відбір, емоції зашкалювали, всі були задоволені", - написав під постом Притули один з коментаторів.
"Так, всі! А найбільше Марув і Анна-Марія", - відповів йому ведучий.
Нагадаємо, українці влаштували бурхливу дискусію щодо ведучих Нацвідбору на Євробачення.
Як повідомляла Politeka, нацвідбір на Євробачення-2022, розкрито, хто може стати ведучим.
Також Politeka писала, що Притула полетів з України з дружиною.