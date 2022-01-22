Співак Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, показав, як вибирає речі в магазині, хвалившись дорогою покупкою перед українцями.

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес з Надею Дорофєєвою більше 10 років, хоча одружилася пара тільки в 2015 році. У 2019 році артист після перерви знову почав випускати пісні. Після декількох синглів Дантес представив в 2021 році перший сольний альбом "Твоя улюблена музика", а перед Новим роком дав перші сольні концерти, які зібрали аншлаг. Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Дантес показав, як вирішив собі вибрати диван.

"А як ходити і вибирати? Я ось побачив диван і вирішив вже його купувати. Тому що шукати щось ще-муки!",- написав Володимир.

Зірка запитав в кінці відео, Варто чи не варто ще щось подивитися.

А на наступному сторіс Дантес вже сказав про своє рішення.

"Спасибі всім, хто порадив походити і щось ще доглянути. Я купив подушки і цей диван. Я дуже прислухаюся до порад", - написав зірка у відео.

Нагадаємо, Дорофєєва після зйомок "Голосу країни" застала вдома несподівану картину

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва в купальнику похвалилася фігурою, вразивши прийомну дочку Потапа

Також Politeka писала, що Дорофєєва в сміливому бікіні підрум'янилася на пляжі, розсердивши Дантеса



