Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 23-річна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги на шоу "Холостяк" вийшла заміж за головного героя проєкту шоумена Микиту Добриніна, часто ділиться із шанувальниками фото та відео.

Дівчина дуже багато подорожує, тому в її стрічці часто можна побачити світлини з різних країн. Цього разу Квіткова з Добриніним та маленьким сином Левом відправилися на розкішний відпочинок на Сейшелах. Дружина Добриніна опублікувала нове фото у чорному купальнику цікавого крою.

"фото в купальнику — done ✔️

хоча надії у мене було мало, що це станеться 😅", - написала Даша.

Квіткова опублікувала декілька фото, одне з яких було у профіль. Шанувальники прокоментували нову публікацію.

"Яка краса. Купальник дуже Вам пасує ❤️", "Красива😊🤤", "Левиця 😻", "Красотка 😍🔥", "Даша у вас чудова фігура 🔥", "Дуже красиво і жіночно😍😍😍😍 Розумію, що ми жінки до себе дуже прискіпливі і самокритичні, але Ви прекрасно виглядаєте👏👏👏🔥", "Ви природна і це просто 🔥🔥🔥🔥", "Фігура ідеальна❤️", "Класний купальник! Класна фігура", "Фігура стала ще красивішою, ніж до вагітності))🔥", - написали в мережі.

Нагадаємо, що 13 липня 2021 року (пів року тому) Даша Квіткова народила первістка, якого назвали Левом.

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