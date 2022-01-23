Відомий красень Алекс Топольський, який став новим "Холостяком" в черговому сезоні реаліті-шоу, здивував новим фото в соцмережі.

Як повідомляє Politeka.net, 32-річний красунчик Олександр Топольський, який став новим "Холостяком" в популярному романтичному шоу, активно розвиває свою сторінку в Instagram і ділиться зі своєю аудиторією яскравими фото з життя. Так, цього разу хлопець виклав незвичайний кадр, на якому з'явився в незвичайному образі.

Як видно, Олександр зображений у цікавій локації, де проходили зйомки, він розкинувся в кріслі і не дивиться в об'єктив. Перед камерою красень з'явився в одному тільки білосніжному халаті, яким прикрив своє рельєфне тіло. Алекс виглядає втомленим і серйозним.

У підписі до фотографії новий "Холостяк" Топольський написав: "втомлене, але дуже задоволене зйомками реклами обличчя. Хоча мабуть вже пішов якийсь аналіз. Млинець…". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нове фото красеня.

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