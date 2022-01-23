Як пише Politeka.net, 31 січня відбудеться прем'єра нового сезону веселого серіалу від "Дизель шоу» під назвою "Папаньки".
Команда "Дизель Студіо" з нетерпінням чекає важливої події і інтригує кадрами, які вони розміщують у себе в Instagram.
Так, на сторінці студії з'явилися фотознімки актриси Вікторії Булітко у новому образі, як відомо вона грає одну з головних ролей.
На першому знімку Булітко сидить в спальні біля дзеркала, роблячи собі макіяж.
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На другому - прокинулася і сидить в ліжку з скуйовдженою зачіскою.
"Автори постаралися на славу і придумали такі сюжетні повороти... чого тільки варті взаємини Ольги Миколаївни і Микити Сергійовича. Вікторія Булітко ексклюзивно розповіла, чого чекати від її героїні в новому сезоні», - йдеться в публікації.
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