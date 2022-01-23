Відомий український хореограф, танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма, який поїхав з сім'єю в круїз, показав, як проводить час на кораблі.

Як передає Politeka.net, в Instagram Влад Яма опублікував кілька відео з тренування. Чоловік не дає собі розслабитися навіть на відпочинку, що допомагає йому тримати себе у формі. Яма показав, як під час круїзу не втрачає час і займається спортом.

На відео видно, в якій прекрасній формі знаходиться танцюрист. Влад Яма був у спортивній майці, тому шанувальники змогли побачити його підкачані руки.

"Тим часом...", - коротко підписав Яма своє відео.

Також він показав, як працює на біговій доріжці, не шкодуючи себе.

"Ну є ж чим зайнятися на кораблі", - прокоментував хореограф своє важке тренування.

Відзначимо, що Влад Яма разом з дружиною Лілією і сином вже довгий час перебувають у відпустці за океаном. Вони встигли побувати в Мексиці, США, а тепер вирушили в круїз на кораблі, щоб відвідати п'ять нових країн.

Нагадаємо, що Влада Яму з сім'єю налякала стихія:"а ось і торнадо".

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