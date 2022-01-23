Українська олімпійська чемпіонка, колишня учасниця "Танців з зірками" Ольга Харлан розповіла, як готувалася до ефіру зі складними травмами.

Як передає Politeka.net, в Instagram Ольга Харлан розповідає про свою участь у танцювальному шоу. Цього разу вона розповіла про сьомий ефір.

"Ми з Дімою @dikusar_dmitriy розуміли, що попередній ефір то ми пережили, але потрібно ж готуватися до наступного, незважаючи на наші травми. Ось тут включилася наша спортивна закалка. Біль? Пофіг, танцюємо далі. Не можу танцювати в туфлях? Буду танцювати в кросівках навіть на генпрогоні в суботу. Заморозка, лід , знеболюючі-були моїми найкращими друзями", - зазначила Ольга.

За її словами, номер не пройшов гладко, тому що вона допустила помилку.

"Я була розчавлена. І не тому, що боялася, що ми не пройдемо далі, а тому, що в силу свого спортивного характеру, я не маю право допускати помилки, навіть якщо я ледь ходжу. У цьому вся я", - додала Харлан.

Вона зізналася, що сьомий ефір був особливим, тому що в ньому вже були танці за життя, до яких вона не була готова морально.

"І коли назвали нашу пару і сказали, що ми залишаємося, я не змогла стримати сліз і яяяяяяк розридалася Дімі в плече", - розповіла спортсменка.

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