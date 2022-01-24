Як передає Politeka.net, Сергій Лазановський є переможцем 11-го сезону вокального проєкту "Голос країни". Цього разу стало відомо, що артист повернувся в шоу, проте в новому амплуа. Тепер він став ведучим бекстейджу разом з Наталі Солоник. Вони удвох будуть знайомити ближче глядачів з учасниками та розкривати їм секрети того, що відбувається на проєкті (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Ну що ж, почався 12 сезон "Голос країни"

Разом з Наталі Солоник ми витрусимо емоції з кожного учасника🥰

Всі секретики виконавців Ви зможете почути, дивлячись бекстейдж на YouTube каналі "Голос країни".", — розкривши Сергій Лазановський.

Шанувальники артиста залишили йому безліч коментарів під відео: "Супер, ти красень", "Вау", "Ви ж круті", "Супер", "Красунчик, найкращий", "Круті", "А як ведучу з вами звуть?".

Нагадаємо, що нещодавно Лазановський показував, як він виглядав до своєї перемоги у вокальному проєкті. Раніше він влаштовувався на посаду офіціанта.

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