Як пише Politeka.net, Юлія Леус нещодавно розійшлася з шоуменом Андрієм Джеджулою. У пари залишилася спільна дочка Адель. Юлія в соціальній мережі Instagram вирішила розповісти про діагноз, який поставили дочки.

"Підсумки свят.

В цьому році все спокійно і по домашньому, затишно і спокійно, по сімейному і з любов'ю, з коханими і рідними і +2 кг на додачу, ну як без них

Але все одно примудрилися прихворіти, чула що багато злягли, що відбувається ?

Три дні у мене була темп 38,2 - 38,5, ламало все тіло , нежить , горло , голова розривалася , ну весь набір сильного грипу , А у Аделіни зовсім інші симптоми , виявилася гостра вірусна інфекція-ринофарингіт , інтестинальний синдром.

Але ми впоралися. Насправді не розумію як я впоралася, все як в тумані. Слава Богу вже все пішло на спад і я сьогодні змогла зробити тест на ковид , я не думаю що це він, пів року тому було все набагато гірше , але краще перестрахуватися , так що чекаю. Як Ваше здоров'я ? P. S фото з нашого новорічного корпоративу",-написала екс-дружина телеведучого.

До посту вона прикріпила фото, на якому позувала в сукні з відкритими плечима.

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