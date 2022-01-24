Відома співачка і актриса Аліна Гросу поділилася в мережі чарівними кадрами на тлі засніжених гір, фанати просто в захваті.

Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка Аліна Гросу, яка після розлучення з російським чоловіком закрутила роман з відомим актором Романом Полянським, поділилася в своєму Instagram незвичайними фото. Виявилося, що зірка вирушила до рідного міста Чернівці, і навіть, схоже, побувала на гірськолижному курорті Буковель.

На нових знімках Аліна відображена на тлі красивих засніжених гір. Перед камерою вона з'явилася в цікавому образі-на ній чорні шкіряні штани і такий же піджак, під яким видно темну кофту з коміром. Свій образ співачка доповнила стильною сумочкою, а на її голові видно пухнасту темну шапку-вушанку. Волосся артистки акуратно укладені і красивими локонами визирають з-під головного убору, а на обличчі легкий макіяж. До слова, нещодавно дівчина повідомила, що повернулася до свого рідного волосся, яке помітно відросло.

У підписі до фотографій Гросу написала: "Хто вгадає де я?". Користувачі тут же почали коментувати знімки зірки: "Найкрасивіша, хочу бути схожа на Вас!", "Пушка-петарда", "Вдома, у батьків", "Буковель", "Карпати", "Принадність", "Аліна, яка краса", "Ти дуже красива", "Мила".

Нагадаємо, Аліна Гросу повернулася в рідне місто і показала нову зовнішність: "Нарешті зі своїм волоссям".

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