Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася в своєму Instagram новим постом. Як і будь-яка інша знаменитість, Осадча стикається з необхідністю багато часу перед зйомками проводити в гримерці, де над нею «чаклують» візажисти, перукарі і стилісти. Ведуча вирішила показати цей процес на новому відео.
На прискорених кадрах можна побачити, як Осадчої роблять яскравий макіяж і об'ємну зачіску. Судячи з карток в її руках, це відбувалося перед зйомками шоу»Голос країни".
Наприкінці Осадча із задоволенням покрасувалася готовим результатом.
"Щоденні перевтілення. Як за годину роблять телеведучу", - написала знаменитість.
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Її шанувальники тут же відреагували.
"Неймовірно красива", "навіщо стільки зусиль? Красива і без штукатурки!", "Катюш, ви чарівна і без усього цього", "головне не чесати обличчя", "нескладно добре виглядати, коли стільки людей над цим працюють", "Думала голову відірвуть...витримати це, а потім працювати", "бідна шкіра обличчя, співчуваю, а що буде через пару років?",- пишуть люди.
Нагадаємо, Осадча блиснула новим образом за лаштунками "Голосу країни": глибокий виріз і намисто зі страз.
Як повідомляла Politeka, Осадча похвалилася сюрпризом від Горбунова на честь особливої дати.
Також Politeka писала, що Осадча в розкішній сукні-вишиванці показала молоду маму і красивого батька.