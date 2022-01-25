Тіна Кароль спочатку повинна була виступати на сцені під іншим псевдонімом, проте через помилку на одному з виступів її сценічне ім'я змінилося.

Цим та іншими незвичайними фактами про співачку в її день народження поділилися на сторінці програми» Зірковий шлях " в Instagram, пише Politeka.net.

25 січня Кароль виповнилося 37 років. Втім, як з'ясувалося, останні 12 років співачка свій день народження не святкує. Свято втратило для неї своє значення, коли її нині покійний чоловік Євген Огір захворів на рак.

Серед інших незвичайних фактів виявилася інформація про сценічне ім'я співачки, яку при народженні назвали Тетяною Ліберман.

"Планувала бути Тіною "Король", але на одному з конкурсів псевдонім прочитали неправильно. Навіть в документах записана Тіна Кароль", - йдеться в пості.

Також шанувальникам розповіли, що у Кароль є диплом менеджера-логіста, її голос має діапазон в три октави, творчість співачки вже зараз вивчають в школах, а крім своєї кар'єри вона також займається благодійністю.

Пост супроводжувався нарізкою яскравих кадрів з іменинницею.

Нагадаємо, Кароль на унікальному знімку показала себе до слави.

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль після трагедії з чоловіком більше не святкує дні народження.

Також Politeka писала, що Тіна Кароль вразила зовнішністю до популярності, спливли дитячі фото.