Колишня солістка групи "НеАнгели", співачка Вікторія Смеюха, яка зараз насолоджується відпочинком на Мальдівах, вразила дитячим фото.

Як пише Politeka.net, Вікторія Смеюха активно зайнялася сольною кар'єрою після того, як стало відомо про розпад групи «НеАнгели». Як відомо, Смеюха і Слава Камінська виступали разом 15 років, але останнім часом їхні стосунки настільки зіпсувалися, що продюсер прийняв рішення про розпуск колективу.

Обидві артистки відразу ж зайнялися сольними проектами. Вікторія Смеюха встигла засвітитися в декількох телевізійних шоу, після чого випустила першу пісню. Втім, від відпочинку зірка відмовлятися не має наміру, тому майже відразу після новорічних свят вона вирушила відпочивати на Мальдіви. Судячи з соціальних мереж красуні, відпочиває вона там не одна, а з новим коханням. Вікторія ділиться яскравими кадрами, вражаючи своєю фігурою.

Цього разу вона поділилася архівним кадром, показавши себе маленькою. На фото видно, що натуральний колір волосся співачки-світло-русявий.

Нагадаємо, що Смеюха зняла верх купальника заради яскравих кадрів на Мальдівах: "милий, ще одне...".

Ще Politeka писала, що Смеюха похвалилася фігурою в яскравій маєчці: кадри.

Також Politeka повідомляла, що Смеюха в купальнику влаштувала сміливу фотосесію на Мальдівах:"дівчина-вогонь".