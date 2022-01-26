Як пише Politeka.net, Вікторія Смеюха активно зайнялася сольною кар'єрою після того, як стало відомо про розпад групи «НеАнгели». Як відомо, Смеюха і Слава Камінська виступали разом 15 років, але останнім часом їхні стосунки настільки зіпсувалися, що продюсер прийняв рішення про розпуск колективу.
Обидві артистки відразу ж зайнялися сольними проектами. Вікторія Смеюха встигла засвітитися в декількох телевізійних шоу, після чого випустила першу пісню. Втім, від відпочинку зірка відмовлятися не має наміру, тому майже відразу після новорічних свят вона вирушила відпочивати на Мальдіви. Судячи з соціальних мереж красуні, відпочиває вона там не одна, а з новим коханням. Вікторія ділиться яскравими кадрами, вражаючи своєю фігурою.
Цього разу вона поділилася архівним кадром, показавши себе маленькою. На фото видно, що натуральний колір волосся співачки-світло-русявий.
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Нагадаємо, що Смеюха зняла верх купальника заради яскравих кадрів на Мальдівах: "милий, ще одне...".
Ще Politeka писала, що Смеюха похвалилася фігурою в яскравій маєчці: кадри.
Також Politeka повідомляла, що Смеюха в купальнику влаштувала сміливу фотосесію на Мальдівах:"дівчина-вогонь".