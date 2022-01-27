Російська співачка Марина Хлєбнікова, постраждала під час пожежі у власній квартирі, кілька місяців провела в опіковому відділенні, але зараз вже вдома.

Хоч здоров'ю і життю 56-річної Хлєбнікової вже нічого не загрожує, але зірку чекає тривала і болюча реабілітація. На публіці Марина Арнольдівна поки боїться показуватися, однак, аудіоповідомленнями радує фанатів регулярно. Нещодавно з нею зв'язалися ведучі ранкового шоу на радіо "Ретро FM" (відповідний пост опублікований на офіційній сторінці в Instagram). Хлєбнікова розповіла про своє самопочуття і плани на майбутнє.

За словами артистки, у фізичному плані - "все не так, як хотілося б", але от щодо морального настрою, то вона вважає, чим позитивніше буде, тим швидше відновиться після трагедії.

"Намагаюся триматися щосили. Дуже багато людей пишуть мені, весь час дивлюся свою сторінку. А ось працювати поки точно не зможу", - заявила Хлєбнікова.

Ведучі відзначили бадьорий голос у співачки і поцікавилися її планами на майбутнє.

"Я звучу добре, і зараз ми готуємо два треки. Я точно знаю, що в цифровому вигляді ми покажемося набагато раніше, а ось коли на сцену піду, навіть загадувати не хочу", - зізналася Хлєбнікова, пообіцявши прийти в студію Ретро FM цієї весни.

Нагадаємо, 18 листопада сталася пожежа в квартирі Хлєбнікової в Москві. Вогонь спалахнув у спальні співачки. Вона отримала опіки обличчя, грудей, кінцівок і дихальних шляхів. Також постраждали очі. Точна причина пожежі ще не встановлена, але сама артистка схиляється до того, що сталося коротке замикання.

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