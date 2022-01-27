Українці почали дуже переживати за здоров'я найбагатшої співачки Камалії, яка захворіла і опинилася під крапельницями.

Як пише Politeka.net, Камалія - українська артистка, яку прозвали найбагатшою в країні, адже вона одружена з пакистанським мільярдером-Мохаммадом Захуром. Співачка займається творчістю, любить спорт, а також веде блоги в соціальних мережах.

Камалія нещодавно опублікувала нове відео в Instagram, на якому була під крапельницею, лежачи в лікарні. Зірка розповіла про свій стан.

"Коротше, у мене цілий букет, ускладнень.

Двостороннє запалення легенів, або ураження, як називають ще, двосторонній гайморит. Але я в надійних руках! Будь ласка, не хвилюйтеся! Всім міцного здоров'я та імунітету! Цілий. Люблю", - написала зірка під відео.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Буковель боком виходить, ось вам і лижі, якнайшвидшого одужання"," швидкого тобі одужання, бережи тебе Господь і твою сім'ю, кохана"," Камалія, швидкого одужання", " дорога Камалія, бажаю тобі здоров'я і швидкого одужання . Ти дуже хороша людина і завжди на позитиві, навіть в лікарні ти хочеш спілкуватися з людьми які тебе люблять.) Люблю і поважаю сильно", " якнайшвидшого одужання Вам! Нехай Бог вас береже", " Камалія, Тримайся!!! Здоров'я Вам, сил, енергії, терпіння і залишайтеся завжди в позитивному настрої!", "Ви молодець. Тримавши. Одужання якнайшвидшого".

Нагадаємоо, найбагатша співачка України опинилася в лікарні під крапельницею

Також Politeka повідомляла, що найбагатша співачка України розповіла про погіршення свого стану і розкрила нові деталі

А ще Politeka писала, що найбагатша співачка України записала відео з лікарні, лікар розкрив діагноз



