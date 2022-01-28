Як повідомляє Politeka.net, популярна американська співачка, справжня суперстар Мадонна у свої 63 роки навіть не думає старіти і не дає фанатам по всьому світу про себе забути. Чого тільки варті провокаційні фотосесії зірки, які вона неодмінно показує у своєму Instagram. Так, цього разу поп-діва не стала зраджувати собі і виклала в соцмережі чергову непристойну фотосесію, в якій позувала зі своїм автомобілем.

Як видно, зйомка проходила в темний час доби, а Мадонна буквально осідлала автомобіль, приміряючи на ньому і в ньому найрізноманітніші пози. Перед камерою вона з'явилася в епатажному образі-з колготками-сіточкою, яскравим плащем, каблуками і кепкою на голові. При цьому можна помітити кокетливі кіски, в які зірка заплела своє волосся.

У підписі до публікації Мадонна загадково написала: "Проблеми з автомобілем". Користувачі не пройшли повз і тут же почали коментувати нову фотосесію співачки: "Все в порядку?", "Ти подряпала машину?", "Досконалість, ти богиня", "Моя королева", "Просто зупинись", "Як можна не любити Мадонну?", "Ти прекрасна".

Нагадаємо, Мадонна опублікувала рідкісне фото з батьком на сімейному винограднику: "Пережив безліч травм".

Як повідомляла Politeka, Мадонна зворушливо привітала з 16-річчям прийомну дочку і показала її дитячі фото: "Солодкі".

Також Politeka писала, що 63-річна Мадонна показала, як кайфує під улюблену пісню: "Таких більше не роблять".