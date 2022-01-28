Як повідомляє Politeka.net, популярна американська співачка, справжня суперстар Мадонна у свої 63 роки навіть не думає старіти і не дає фанатам по всьому світу про себе забути. Чого тільки варті провокаційні фотосесії зірки, які вона неодмінно показує у своєму Instagram. Так, цього разу поп-діва не стала зраджувати собі і виклала в соцмережі чергову непристойну фотосесію, в якій позувала зі своїм автомобілем.
Як видно, зйомка проходила в темний час доби, а Мадонна буквально осідлала автомобіль, приміряючи на ньому і в ньому найрізноманітніші пози. Перед камерою вона з'явилася в епатажному образі-з колготками-сіточкою, яскравим плащем, каблуками і кепкою на голові. При цьому можна помітити кокетливі кіски, в які зірка заплела своє волосся.
У підписі до публікації Мадонна загадково написала: "Проблеми з автомобілем". Користувачі не пройшли повз і тут же почали коментувати нову фотосесію співачки: "Все в порядку?", "Ти подряпала машину?", "Досконалість, ти богиня", "Моя королева", "Просто зупинись", "Як можна не любити Мадонну?", "Ти прекрасна".
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