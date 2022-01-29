Ані Лорак в компанії бритоголового красеня змусила Лазарєва ревнувати: "Кароліна, я..."

Як пише Politeka.net, Ані Лорак є успішною співачкою з України, яка нещодавно вирушила на відпочинок. А днями зірка презентувала спільну роботу з Артером Качором. Як виявилося, зірки записали пісню під назвою "Материк". Як зазначила співачка, даного дуету б не було, якби не соліст групи Artik & Asti. А на нових сторіс Кароліна зробила репост зі сторінки Сергія Лазарєва.
"Кароліна! Я, звичайно, ревную, але вітаю з дуетом", - написано було під обкладинкою пісні" Материк", де була Лорак і Качер.
"Спасибі, дорогий", - відповіла Кароліна і поставила смайлик у вигляді червоного сердечка.
А до цього зірка подякувала всім:
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"Дорогі друзі, спасибі всім,хто слухає нашу спільну пісню. Дякую за ваші теплі слова".
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