Українці назвали своїх улюблених телеведучий на вітчизняному телебаченні, хто потрапив у немилість глядачів, а хто в списку улюбленців.

Як повідомляє Politeka.net, популярний радіоведучий і блогер Слава Дьомін опублікував у своєму Instagram короткий фрагмент інтерв'ю з редактором і співведучою шоу "Ревізор" Ганною Жижею. У ролику вона називає кращих українських телеведучий на її думку – Сергій Притула, Володимир Остапчук та Алла Мазур.

У підписі до відео Дьомін запропонував українцям називати своїх улюбленців на телебаченні, так що користувачі тут же почали строчити коментарі. Так, багато хто не погодився з Ганною Жижею і почали хейтити Остапчука, мовляв, йому ще далеко до Притули або Горбунова, а інші просто почали називати своїх улюбленців.

"Притула, Горбунов, Решетник", "А Горбунов? Легенда! Остапчуку ще рости і рости до них", "Остапчуку до них ще вчитися і вчитися. Тим більше з такою репутацією", "Блін, який Остапчук? Огидний чоловік", "Тільки не Остапчук", "Маша Єфросиніна, Катя Осадча, Решетник", "Леся Нікітюк", "Маша Єфросиніна, Сергій Притула і Леся Нікітюк. Обожнюю", "Яким боком в цьому списку з'явився Остапчук?", "Карпачов, Притула, Решетник", - пишуть в коментарях.

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