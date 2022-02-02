Як пише Politeka.net, співачка Слава Камінська поділилася яскравим знімком на своїй сторінці в Instagram, викликавши бурхливу реакцію.
"Добрий вечір. Іноді я можу психануть з користю для себе. Але це рідкість", - написала артистка.
Слава Камінська позувала в прозорій чорній мереживній сукні.
"Вау, вогнище", "Вау🔥 🔥 🔥 🔥 вогонь, шикарне фото",» ви виглядаєте шикарно просто! Вам на користь сольна кар'єра! Удачі вам у всьому! Талант" « "Слава ви нереальна красуня😍 шикарна", - засипали артистку компліментами.
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При цьому багато фоловерів Слави Камінської сплутали її в такому образі з Таїсією Повалій.
"Схожа на Таїсію Повалій (не зараз звичайно, а в кращі її роки», «Прямо з мови зняли👏 про Повалій», «на Повалій схожа», «я теж в стрічці побачила і подумала, що Повалій», «я подумала звідки в моїй стрічці Таїсія Повалій 😂на цьому фото оч на неї схожі», - писали в коментарях до посту.
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