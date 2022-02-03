Як пише Politeka.net, 16-річний одесит Муаяд Абдельрахім після перемоги у вокальному шоу" Співають всі", після завершення проекту активно зайнявся творчістю. Зокрема він вже записав нову пісню. Хлопець навіть влаштував фотосесію в стильних нарядах, один з кадрів якої стане обкладинкою синглу.
У новому пості Муаяд Абдельрахім показав, як проходив запис пісні на студії.
"Як записували пісню Instagram! Спасибі @omut_official за те, що подарував пісню», - написав він.
Шанувальники молодого артиста, кількість яких постійно зростає, пишуть, що вже не можуть дочекатися прем'єри.
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"Муаяд, дуже круто", "О, Господи, як же красиво...", "Не можу дочекатися», «Круто», «чекаю прем'єру», - пишуть в коментарях.
Відзначити, Муаяд Абдельрахім раніше вже публікував невеликі фрагменти нової композиції.
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