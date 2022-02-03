Як пише Politeka.net, 16-річний одесит Муаяд Абдельрахім після перемоги у вокальному шоу" Співають всі", після завершення проекту активно зайнявся творчістю. Зокрема він вже записав нову пісню. Хлопець навіть влаштував фотосесію в стильних нарядах, один з кадрів якої стане обкладинкою синглу.

У новому пості Муаяд Абдельрахім показав, як проходив запис пісні на студії.

"Як записували пісню Instagram! Спасибі @omut_official за те, що подарував пісню», - написав він.

Шанувальники молодого артиста, кількість яких постійно зростає, пишуть, що вже не можуть дочекатися прем'єри.

Популярні новини зараз

Ротару розкрила свій діагноз, про який мовчала, Максим Галкін не залишився осторонь: "Дай Бог здоров'я"

Пішла з життя найкрасивіша актриса ХХ століття: "У неї неможливо було не закохатися"

Засмучена переможниця "Холостяка" Ганна Богдан повідала про свою біду: "Ніколи такого не було..."

Учнів розстріляли прямо під школою, з'явилися кадри і подробиці: "На жаль, від отриманих поранень..."

Трагедія сталася з людьми на залізниці у Львівській області, ніхто не вижив: подробиці
Показати ще

"Муаяд, дуже круто", "О, Господи, як же красиво...", "Не можу дочекатися», «Круто», «чекаю прем'єру», - пишуть в коментарях.

Відзначити, Муаяд Абдельрахім раніше вже публікував невеликі фрагменти нової композиції.

Нагадаємо, юного переможця "Співають всі" Муаяда зняли співаючим у супермаркеті: "замість мікрофона використовував..."

Як повідомляла Politeka, Муаяд після перемоги на "Співають всі «спантеличив новою роботою:" Ексклюзив!»

Також Politeka писала, що юний переможець" Співають всі", який вразив усіх, розкрив, чим займається зараз: "просто вогонь»