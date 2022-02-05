Як повідомляє Politeka.net, популярна американська телезірка і світська діва Кім Кардашьян старанно займається новою колекцією одягу, тому рідко має достатню кількість вільного часу, щоб проводити вечори в тиші. Також Кім доводиться іноді поєднувати примірки одягу і нагляд за дітьми.

Справа в тому, що зараз Кім активно розвиває свій бренд одягу і розробляє нові моделі одягу, але також артистці подобається і проводити час з дітьми. Тому вона зрідка влаштовує з ними посиденьки прямо в примірювальній. А після розлучення Каньє почав протестувати через це.

Цього разу образ незадоволеної старшої дочки Норт, поки її мама розважалася, насмішив мережу.

"Норт на задньому плані безцінний😍; я виростила 4 дітей одна, вона ніби говорить; північ! 😂 ; Хто-небудь ще думає, що її дочки Норт потрібно більше уваги? Або це тільки я?; Норт обслуговує VIBE 😂❤️; чи чи на задньому плані😂; Норт на задньому плані, Каньє закотить істерику✋ 😩; бідна дитина; це те, про що говорить Містер Уест?».

Також Кім опублікувала два знімки, на яких постала в абсолютно різних образах. При цьому найбільше уваги дісталося саме другому фото.

Нагадавши, Кардашьян з веселими подругами влаштувала піжамну вечірку в рожевому: нескромні кадри.

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