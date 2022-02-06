Як передає Politeka.net, Мадонна є всесвітньо популярною співачкою. На своїй сторінці в Instagram вона часто радує своїх шанувальників новими фото. На цей раз Мадонна опублікувала безліч знімків, на яких постала перед камерою в епатажному образі під незвичайним освітленням (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця сторінки).
"Ви в кіно. Або ти дивишся фільм",- підписала свої фото Мадонна.
Фанати співачки залишили їй безліч коментарів під фото: "Гаряча", "Вау, красива, прекрасна", "Досконалість, яка говорить!! Красуня, я люблю тебе!", "Ти єдина", "прекрасна", "Королева", "Приголомшлива, як завжди", "Вау, я не відповідаю твоїй красі", "І Оскар дістається М", "Люблю ці фото, М", "Промінь світла", "Ти найкраща", "Ікона музики".
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