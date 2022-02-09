Надія Мейхер займається творчістю, завоювавши популярність ще у 2000-х, передає Politeka.net. Зірка виступає, займається дизайном одягу, а також блогінгом.
У своєму Instagram артистка багато разів дивувала шанувальників незвичайними образами. Наприклад, в новому відео Надія Мейхер позувала в сукні, яка підкреслила її фігуру. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) Вона ефектно рухалася під музику, крутячи в руці червону пір'їнку. Примітно, що на голові співачки був незвичайний аксесуар - обруч у вигляді рогів.
"Без роздумувань малюйте, щедро малюючи фарбами свіжість першого враження. Не лякайтеся, по своїй простоті, бути розчарованими кінцевим результатом", - написали користувачі Мережі.
Публікація швидко зібрала понад 3000 переглядів і багато коментарів.
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"Надія 🔥 неймовірно красива 🖤", " розрив!🔥 🔥 🔥 ❤ ️ 🔥 ", "Жінка красуня😏 🔥 🔥 🔥 👏", " королева краси Надія Мейхер Грановська я люблю, обожнюю Вас і класичну музику у вашому виконанні", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, що екс-ВІА Гра Мейхер покрутилася перед камерою в прозорій сукні
Як повідомляла Politeka, екс-ВІА Гра Мейхер в сукні з розрізом ефектно закинула ногу на ногу
Також Politeka писала, що Мейхер показала сукню власного авторства і зізналася, чим надихалася