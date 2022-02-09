Колишня солістка групи "ВІА Гра", відома українська співачка і актриса Надія Мейхер ефектно попозувала перед камерою в чорній сукні.

Надія Мейхер займається творчістю, завоювавши популярність ще у 2000-х, передає Politeka.net. Зірка виступає, займається дизайном одягу, а також блогінгом.

У своєму Instagram артистка багато разів дивувала шанувальників незвичайними образами. Наприклад, в новому відео Надія Мейхер позувала в сукні, яка підкреслила її фігуру. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) Вона ефектно рухалася під музику, крутячи в руці червону пір'їнку. Примітно, що на голові співачки був незвичайний аксесуар - обруч у вигляді рогів.

"Без роздумувань малюйте, щедро малюючи фарбами свіжість першого враження. Не лякайтеся, по своїй простоті, бути розчарованими кінцевим результатом", - написали користувачі Мережі.

Публікація швидко зібрала понад 3000 переглядів і багато коментарів.

"Надія 🔥 неймовірно красива 🖤", " розрив!🔥 🔥 🔥 ❤ ️ 🔥 ", "Жінка красуня😏 🔥 🔥 🔥 👏", " королева краси Надія Мейхер Грановська я люблю, обожнюю Вас і класичну музику у вашому виконанні", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що екс-ВІА Гра Мейхер покрутилася перед камерою в прозорій сукні

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