Як пише Politeka.net, артистка поділилася архівними чорно-білими знімками у своєму Instagram.

Минулого тижня була сьома річниця з дня трагічної смерті відомого українського музиканта Андрія Кузьменка, лідера гурту "Скрябін" , який запам'ятався шанувальникам під псевдонімом Кузьма Скрябін. Багато знаменитостей в цей день згадували свого колегу. А новий пост Джамали змусив українців думати, що артистка готує окремий триб'ют для музиканта.

На знімках Джамала сиділа поруч зі Скрябіним, і вони весело сміялися. Було видно, що артистам комфортно один з одним.

"Завтра. Нехай буде так, як хочеш ти", - підписала фото Джамала.

У коментарях до її посту багато українців зізнавалися, що їм не вистачає такого музиканта як Скрябін.

"Нам всім його дуже не вистачає. Пам'ятати. Чувак, ти крутий", "такий позитивний і відкритий чувак був! Крутий таких мало", "Фото ніби вчора зроблені, а його вже так давно немає", "Завтра триб'ют, дуже чекаємо", "це буде пісня-посвята?", "Який він крутий артист таких зараз майже немає", "просто кращий, просто завжди в пам'яті і в серці", - пишуть люди.

Нагадаємо, українська співачка зважилася розкрити правду про Кузьму в річницю його смерті.

Як повідомляла Politeka, Ірина Білик згадала про покійного Кузьму, з яким збиралася заспівати дуетом.

Також Politeka писала, що дочка Кузьми Скрябіна опублікувала зворушливе фото з батьком.