Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram 31-летняя певица Мила Нитич (настоящее имя Людмила Нитичук) поделилась архивным трогательным видео с лидером группы "Скрябин" легендарными ныне покойным Андреем Кузьменко, который больше известен как Кузьма.

Музыкант плакал во время выступления Милы Нитич на сцене.

Певица написала свои воспоминания о Кузьме, который разбился в ДТП рано утром 2 февраля 2015 года под селом Лозоватка Днепропетровской области.

"Сегодня все вспоминают тебя, и большинство из тех кто вспоминает - пишет о том, какими дружбанами вы были! Мы никогда не были с тобой друзьями, ты вообще был достаточно закрытым человеком, и мало кого впускал в свою душу, и у тебя на то были свои причины, но я всегда буду помнить тебя таким как на этом видео! Искренним, который мог без стыда расплакаться как малый ребенок, потому что просто так почуствовал!",- трогательно написала Мила Нитич.

Ранее Politeka сообщала, что дочь Кузьмы Скрябина опубликовала трогательное фото с отцом: как сейчас выглядит и чем занимается Барбара.

Напомним, что звезда "Голосу країни" Нитич поделилась своим счастьем, вспомнив о Кузьме Скрябине: "Боже, какой это кайф...".

Также Politeka писала, что известная украинская певица устроила атмосферную съемку в душе: "По-доброму завидую".