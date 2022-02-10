Как пишет Politeka.net, артистка поделилась архивными черно-белыми снимками в своем Инстаграм.
На прошлой неделе была седьмая годовщина со дня трагической смерти известного украинского музыканта Андрея Кузьменко, лидера группы «Скрябин», который запомнился поклонникам под псевдонимом Кузьма Скрябин. Многие знаменитости в этот день вспоминали своего коллегу. А новый пост Джамалы заставил украинцев думать, что артистка готовит отдельный трибьют для музыканта.
На снимках Джамала сидела рядом со Скрябиным, и они весело смеялись. Было видно, что артистам комфортно друг с другом.
«Завтра. Пусть будет так, как хочешь ты», - подписала фото Джамала.
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В комментариях к ее посту многие украинцы признавались, что им не хватает такого музыканта как Скрябин.
«Нам всем его очень не хватает. Помним. Чувак, ты крутой», «Такой позитивный и открытый чувак был! Крутой таких мало», «Фото как будто вчера сделаны, а его уже так давно нет», «Завтра трибьют, очень ждем», «Это будет песня-посвящение?», «Какой он крутой артист таких сейчас почти нет», «Просто лучший, просто всегда в памяти и в сердце», - пишут люди.
Напомним, украинская певица решилась раскрыть правду о Кузьме в годовщину его смерти.
Как сообщала Politeka, Ирина Билык вспомнила о покойном Кузьме, с которым собиралась спеть дуэтом.
Также Politeka писала, что дочь Кузьмы Скрябина опубликовала трогательное фото с отцом.