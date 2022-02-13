Як пише Politeka.net, 14 лютого все ближче і українці почали активно готуватися до Дня Святого Валентина. На сторінці " ЖВЛ " в Instagram з'явилася добірка образів зірок до Дня Закоханих.
На першому фото була в ефектній вечірній сукні Людмила Барбір. А на другому знімку показали Настю Каменських, яка вибрала червону сукню з великими сережками. Трійку закрила актриса Дар'я Петрожицька, яка була в довгій сукні з невеликим вирізом.
А її колега Анна Кошмал вирішила надіти стильну спідницю і топік. Суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар не зважилася на спідницю, тому постала в шикарній сукні і з намистом на шиї. А парад образів закрила ведуча танцювального проекту Іванна Онуфрійчук, яка була в чорній сукні з вирізом і розрізом від стегна.
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"А ви чекаєте День закоханих? Вибрали собі образ для романтичного побачення?️
Це свято-найкращий привід приміряти нову сукню, щоб вразити коханого. Гортай вправо і вибирай, який Зоряний наряд хотілося б повторити 14 лютого", - було написано в публікації.
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