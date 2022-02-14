Володимир Порубайло з Первомайського прийшов на вокальний проєкт "Голос країни"-12 та виконав відому пісню американської рок-групи "Survivor" "Eye of the tiger".

Як повідомляє Politeka.net, 26-річний Володимир Порубайло з смт Первомайське вирішив спробувати свої сили та прийшов на шоу "Голос країни"-12.

Так, до хлопця, який виконав пісню гурту "Survivor" "Eye of the tiger", повернулися тренери Оля Полякова та Надя Дорофєєва.

Під час спілкування Володимир розповів, що полюбляє шансон та навіть заспівав для тренерів акапельно, чим дуже їх вразив. Ба більше, на сцену до хлопця вийшла Оля Полякова, яка повернулася до нього, й вони заспівали разом пісню "Мурка". Потім Володимир заспівав ще й українську народну "Ой, у вишневому саду".

Після роздумів Володимир Порубайло все ж вибрав тренером Надю Дорофєєву.

"Тільки я вас дуже прошу, більше ніколи "Мурку" з "Вишневим садом" не змішуйте", - зробив зауваження Святослав Вакарчук.

Раніше Politeka повідомляла, що "Голос країни": дочка Меладзе видала Осадчій, які у неї стосунки з його новою дружиною Брежнєвою.

Нагадаємо, що "Крутіше, ніж дочка Меладзе": іподиякон з Волині змусив тренерів "Голосу країни" відкрити роти від захвату.

Також Politeka писала, що "Справжня любов на "Голосі": учасник проєкту зробив пропозицію коханій, вразивши Дорофєєву і Полякову.