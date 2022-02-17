Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Анастасія Приходько, яка була суддею шоу "Співають всі", активно веде свій блог і розповідає про життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала в сторіс миле Домашнє фото і показала свою фігуру після народження третьої дитини.

На новій чорно-біле фотографії Настя відображена в домашній обстановці, схоже в гардеробній, і судячи з усього, вибирає, що їй надіти. Перед камерою артистка з'явилася в спортивній білизні відомого бренду, яке підкреслило її струнку фігуру. Варто відзначити, що співачка дуже швидко повернулася у форму після народження третьої дитини.

У підписі до фотографії Приходько написала: "Всі запитують, чому мало сторіс. А я стою і думаю, що надіти. Мені є чим займатися, дорогі друзі".

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