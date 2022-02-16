Співачка Аїда Ніколайчук, яка перемогла на шоу "Х-Фактор", показала себе і розповіла про хворобу.

Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук - відома українська співачка. Артистка прославилася завдяки прослуховуванню на"Х-Фактор". Співачка взяла пісню Поліни Гагаріної" Колискова " і судді не повірили їй, що вона так добре співає, подумали, що фонограма. Проте Ніколайчук продемонструвала той же вокал без музики, завоювавши величезну популярність в мережі Інтернет. Відео з прослуховуванням набрало десятки мільйонів переглядів у підсумку, а артистка виграла на проекті, але з другого разу. Не забуває Ніколайчук і про Instagram, де цього разу розповіла, як перенесла Омікрон.

"І все... Повболівала і вистачить. Я вже в нормі. Залишилося здати ПЛР тест і на антитіла потім", - написала зірка.

"Всім здоров'я і як можна легше перенести цей гребанний Омікрон", - додала артистка.

На кадрах співачка стояла в міні-шортиках і футболці.

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