Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук - відома українська співачка. Артистка прославилася завдяки прослуховуванню на"Х-Фактор". Співачка взяла пісню Поліни Гагаріної" Колискова " і судді не повірили їй, що вона так добре співає, подумали, що фонограма. Проте Ніколайчук продемонструвала той же вокал без музики, завоювавши величезну популярність в мережі Інтернет. Відео з прослуховуванням набрало десятки мільйонів переглядів у підсумку, а артистка виграла на проекті, але з другого разу. Не забуває Ніколайчук і про Instagram, де цього разу розповіла, як перенесла Омікрон.
"І все... Повболівала і вистачить. Я вже в нормі. Залишилося здати ПЛР тест і на антитіла потім", - написала зірка.
"Всім здоров'я і як можна легше перенести цей гребанний Омікрон", - додала артистка.
На кадрах співачка стояла в міні-шортиках і футболці.
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