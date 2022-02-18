Як пише Politeka.net, блогерка поділилася у своїх Стоірз новими кадрами, які дозволили шанувальникам побачити трохи побуту закоханої пари.
Для початку Богдан показала, в якому вигляді вона готується до сну. Дівчина зробила селфі в дзеркалі, на якому позувала без нічого зайвого: в одних трусах і короткому білому топіку.
"Готуюся до сну", - коротко підписала знімок Анна.
Однак, відразу після цього вона не лягла спати. На наступних кадрах блогерка показала, як вони з Михайлом Заливако валяються перед сном в ліжку. Парочка вирішила подивитися фільм на ноутбуці, який Михайло тримав у себе на животі.
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При цьому з ними лежав один з котів Заливако на прізвисько Бублик.
"Бублик теж з нами дивиться", - розповіла Богдан.
Судячи з цих кадрів, в їх парі панує справжня сімейна ідилія.
Нагадаємо, що Заливако вибрати Ганну Богдан у фіналі 11-го сезону "Холостячки". Після фіналу шоу пара вирішила продовжити свої стосунки. Судячи з частих спільних фото, вони дійсно щасливі разом.
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ганна Богдан показала після хвороби, як худне в залі.
Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Ганна Богдан підказала українцям, що треба зробити 16 лютого.
Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Богдан показала особливий подарунок від Заливако і дала свою відповідь.