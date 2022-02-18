Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Анна Богдан показала грайливий домашній образ, засвітивши, чим вони з Михайлом Заливако займаються перед сном.

Як пише Politeka.net, блогерка поділилася у своїх Стоірз новими кадрами, які дозволили шанувальникам побачити трохи побуту закоханої пари.

Для початку Богдан показала, в якому вигляді вона готується до сну. Дівчина зробила селфі в дзеркалі, на якому позувала без нічого зайвого: в одних трусах і короткому білому топіку.

"Готуюся до сну", - коротко підписала знімок Анна.

Однак, відразу після цього вона не лягла спати. На наступних кадрах блогерка показала, як вони з Михайлом Заливако валяються перед сном в ліжку. Парочка вирішила подивитися фільм на ноутбуці, який Михайло тримав у себе на животі.

При цьому з ними лежав один з котів Заливако на прізвисько Бублик.

"Бублик теж з нами дивиться", - розповіла Богдан.

Судячи з цих кадрів, в їх парі панує справжня сімейна ідилія.

Нагадаємо, що Заливако вибрати Ганну Богдан у фіналі 11-го сезону "Холостячки". Після фіналу шоу пара вирішила продовжити свої стосунки. Судячи з частих спільних фото, вони дійсно щасливі разом.

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