Відома українська телеведуча, зірка телеканалу "1+1" Лідія Таран поділилася з шанувальниками новою світлиною з великим чорним собакою.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 44-річна українська телеведуча, зірка телеканалу "1+1", володарка премій "Телезірка" та "Телетріумф" Лідія Таран поділилася із шанувальниками новим фото з великим чорним собакою.

"Холодна блондинка та гарячий брюнет🐶😜 вітряна субота за містом…", - написала телеведуча.

На фото Лідія Таран була у бежевому костюмі та куртці. Таран мило усміхалася в камеру та гладила собаку.

Шанувальники прокоментували світлину зірки "1+1": "Обидва шикарнючі😍😍😍😍", "Я б сказав навпаки😍🙌❤️", "Яка краса🔥", "Це ваш собачка?".

Нагадаємо, що Лідія Таран разом з дочкою Василиною від Андрія Доманського живе в двоповерховій квартирі з кількома кімнатами, суміщеною з кухнею вітальнею, власною бібліотекою та великими вікнами. Інтер’єр виконаний у світлих тонах, підлога дерев’яна, стильні меблі і декор.

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