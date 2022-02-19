Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 44-річна українська телеведуча, зірка телеканалу "1+1", володарка премій "Телезірка" та "Телетріумф" Лідія Таран поділилася із шанувальниками новим фото з великим чорним собакою.
"Холодна блондинка та гарячий брюнет🐶😜 вітряна субота за містом…", - написала телеведуча.
На фото Лідія Таран була у бежевому костюмі та куртці. Таран мило усміхалася в камеру та гладила собаку.
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Шанувальники прокоментували світлину зірки "1+1": "Обидва шикарнючі😍😍😍😍", "Я б сказав навпаки😍🙌❤️", "Яка краса🔥", "Це ваш собачка?".
Нагадаємо, що Лідія Таран разом з дочкою Василиною від Андрія Доманського живе в двоповерховій квартирі з кількома кімнатами, суміщеною з кухнею вітальнею, власною бібліотекою та великими вікнами. Інтер’єр виконаний у світлих тонах, підлога дерев’яна, стильні меблі і декор.
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