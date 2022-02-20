Співачка Надя Мейхер, яка була солісткою групи "ВІА Гра", похвалилася стильними нарядами, примірявши одне зі своїх творінь.

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер - популярна українська співачка, яка була довгий час солісткою групи ВІА Гра. Пішла з колективу співачка тільки в 2011-му році через вагітність. Артистка тепер активно знімається в кіно, а також оперним співом. Співачку навіть запросили в шоу "Маска", де вона була в образі"Місяця". Зірка чудово виступила, але знайомі нотки почув Андрій Данилко, який здогадався, що це Надя. Також зірка розвиває власний бренд одягу, створюючи стильні вбрання. Не забуває Мейхер і про Instagram, де цього разу показала своїх кілька робіт і приміряла одну з них.

На першому фото Надя була в темній сукні, позуючи перед дзеркалом. Зірка хвалилася розкішною фігурою, посміхнувшись для Селфі. На другому фото артистка показала свої інші наряди на манекенах. А на останньому сторіс Мейхер зробила селфі крупним планом, показавши обличчя.

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