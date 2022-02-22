Про це сказано в указах про визнання " ЛНР " і "ДНР", які були підписані ввечері 21 лютого і опубліковані на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії.

У них наголошується, що з таким проханням до Путіна звернулися ватажки «Л/ДНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник.

"У зв'язку зі зверненнями ... Міністерству оборони РФ забезпечити до укладення договору, названого в пункті 3 цього Указу, здійснення Збройними силами РФ на території «Л/ДНР» функцій з підтримання миру», — йдеться в указах.

Відзначимо, що в пункті третьому указів йдеться про підготовку з «Л/ДНР» «договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу» і його підписання.

Укази набирають чинності з дня підписання.

Також в мережі з'явилися кадри, на яких нібито зафіксовано входження колон російської військової техніки на територію ОРДЛО.

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