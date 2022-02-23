Відомий ресторатор, шеф-кухар та суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво полетів у своє рідне місто Букараманга, що в Колумбії, та показав своїх рідних.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 50-річний шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, який вже багато років є суддею кулінарного шоу "Мастер Шеф", часто ділиться з шанувальниками світлинами та розповідає про свої плани.

Попри те, що Хіменес-Браво з 2009 року живе в Україні, а у травні 2021 навіть отримав українське громадянство, він часто навідує свою маму та сім'ю, яка залишилася в Колумбії.

Цього разу Ектор опублікував зворушливе фото зі своєю сім'єю, яке вони повторили через багато років. На світлині можна побачити маму, брата, сестру та племінницю шеф-кухаря.

"Фото крізь десятиліття!

Оцініть у каруселі 👉

PS: Колумбія пахне дитинством ❤️", - написав Ектор Хіменес-Браво.

Судячи з фото, Ектор наймолодший в сім'ї.

Фото колеги прокоментувала суддя "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська: "Ваааааау😍😍😍".

Шанувальники також написали свої думки про сімейне фото Ектора Хіменеса-Браво: "Копія мами🔥", "Мама супер,родина разом!!!👏👏👏", "Які Ви всі красиві! І дуже схожі на маму! Здоров'я та щастя всім! ❤️❤️❤️", "У вас у всіх такі однакові носи 🤗", "Фото 🔥🔥😍 сім'я це чудово", "А мама завжди була модниця 👏", "Так рада що у Вас є сім'я ❤️ Це найцінніше і незамінне що може бути в житті!".

Раніше Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" зізнався, чому покинув Україну: "Не збираюся виправдовуватися...".

Нагадаємо, що зірка "Мастер Шеф. Битва сезонів" видала причину конфлікту з молодим суперником: "З першого дня не давав спокою".

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" здивував визнанням: "Захоплююся силою і стійкістю українців".