Як передає Politeka.net, чоловік Ольги Сумської Віталій Борисюк привітав їх дочку Ганна, якій 2 березня виповнилося 20 років. День народження дівчини цього року випав на дуже важкий час.

"Дорога донечка, наша кровинушка! З днем народження, з 20-річчям! Бажаю справжнього жіночого щастя! Головне зараз пережити цей страшний час, вижити!» - написав Борисюк на своїй сторінці в Instagram і поділився сімейними фото.

Як відомо, Ганна Борисюк пішла по стопах зіркових батьків і вступила вчитися до університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.

Нагадаємо, 27 лютого в сім'ї Ольги Сумської трапилася біда - на 89 - му році життя померла її мама, заслужена артистка Української РСР Анна Сумська.

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