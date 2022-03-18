Одна з найяскравіших пар українського шоу-бізнесу – Надя Дорофєєва і Володимир Дантес – оголосили про своє розставання.

Як повідомляє Politeka.net. відповідний пост виконавці розмістили на своїх сторінках в Instagram.

Як відомо, Дантес і Дорофєєва познайомилися в 2011 році, а в 2015 пара вирішила одружитися. Всі ці роки артисти постійно з'являлися разом на різних заходах і активно ділилися з шанувальниками подробицями свого життя. При цьому вони виглядали щиро щасливими.

Однак, 18 березня виконавці зізналися, що тепер їхні шляхи розходяться.

"Ця історія почалася 5 серпня 2011 року в поїзді. Два юних людини, у яких все ще попереду, зустрілися і полюбили один одного з першої секунди. До початку лютого 2022 року вони дуже багато чого домоглися. Стали найкрасивішою парою шоу-бізнесу, Їхні стосунки стали прикладом для багатьох. Ця пара стала найріднішими людьми один одному і це найближчі друзі. Такими вони і залишаються. Єдине ... вони просто тепер не разом", - йдеться в пості артистів.

Дорофєєва і Дантес визнали, що новина про їх розставання може засмутити багатьох шанувальників. Однак, виконавці нагадали, що вони - не іграшки фанатів.

Крім того, Володимир і Надя запевнили, що не зникнуть повністю з життів один одного.

"Ми нескінченно сильно любимо один одного, але тепер по-іншому. Неможливо передати словами, що ми відчуваємо. Ми виросли разом і стали тим ким є, підставляючи плече допомоги в найважчі моменти. Ми молоді, талановиті, красиві і вільні. Кожен у своїй свободі. Ніколи не буде відповідного часу сказати про це, тому ми говоримо зараз... PS. Дантесиків і Додошат не чекайте",- зазначили Дантес і Дорофєєва.

Вони також висловили надію на те, що звістка про їх розставання зможе відвернути когось від більш похмурих подій, які відбуваються в країні.

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