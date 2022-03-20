Як пише Politeka.net, Олександр Пономарьов - успішний український співак. У зірки є є син Олександр і дочка Євгенія. Сьогодні, 20 березня, дівчині виповнилося 23 роки і артист вирішив привітати дочку, опублікувавши з нею спільне фото в своєму блозі.

На фото Олександр позував поруч з дочкою, роблячи селфі. Також зірка додав ще пару фото, на яких був з Євгенією біля мотоцикла і рояля.

"Сьогодні День народження у моєї дочки Євгенії! Нехай Господь береже тебе, Донечко! Хай буде мирне небо! Люблю тебе ! Многая і Благая Літа !",- написав зірка.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Мирне небо над її головою. Назавжди!", "З іменинницею! Здоров'я і мирне небо!", "Бажаю миру, щастя і здоров'я", "щирі вітання і кращі побажання іменинниці!", "Вітаю, та Господь дарує щасливу долю в мирній і незалежній Україні", " C Днем народження. Мирне небо. Щастя і здоров'я", " C Днем народження !Нехай Господь дарує її здоров'я, радість, любов і мирне небо!", "Виросла справжньою красунею".

Нагадаємо, Пономарьов продемонстрував, як українців підтримують у світі

А ще Politeka повідомляла, що Пономарьов показав мотивуючі кадри з Бердянська

Також Politeka повідомляла, що Пономарьов висміяв безглуздість російських силовиків на мітингах



