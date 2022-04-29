Актор Артур Смольянінов, який зіграв роль Лютого в "9-й роті", розповів, чому Путін напав на Україну.

Як пише Politeka.net, Артур Смольянінов-відомий російський актор. Його багато запам'ятали по фільми "9-я рота", де знаменитість зіграв роль рядового Лютого. Актор дав інтерв'ю Катерині Гордєєвій, в якому розповів безліч цікавого, передає "Медуза".

Відомо, що Артур зустрічався з Путіним на прем'єрі фільму "9-а рота". Смольянінов зазначив, що вже тоді запідозрив, що з російським вождем щось не так.

"Я думаю, що причини потрібно шукати в особистому. Це дуже особисті причини. Це помста. Тому що людина все життя вчилася шукати ворогів. Все його життя-це спецоперація. Тобто говорити одне, думати інше, робити третє. Це робота така. Напевно, така робота, Професія офіцера КДБ, теж потрібна. Але мені здається, що професія президента все-таки передбачає пошук друзів, а не пошук ворогів", - зазначив Артур.

Також Смольянінов зазначив,. що можливо Путін хотів інакше, але не може. Адже ним керують ідеї,а не він ними. Артур натякнув, що російський вождь хоче відродити СРСР.

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