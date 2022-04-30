Співачка з українським корінням Наташа Корольова похвалилася виступом з Філіпом Кіркоровим у Києві.

Як пише Politeka.net, українці вже 66-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Поки українські зірки підтримують Україну в її боротьбі, російські зірки відмовчуються або підтримують війну в Україні. А сьогодні, 30 Квітня, скандальна співачка з українським корінням Наташа Корольова цинічно опублікувала фото з Філіпом Кіркоровим у Києві.

"Філічка, з Ювілеєм !!! Ти супер профі і великий фанат своєї справи !!! Сил тобі, здоров'я і натхнення !!! Моя улюблена фотка зроблена на Полароїд за лаштунками "Пісні року" в Києві в Палаці Україна", - підписала кадр Королева

Українці відразу почали обговорювати знімок в пабліку "Боже, яке кончене":

"Сволота Така", "а хто де на фото, не зрозумію", "Цирк виродків", "Боже, яке воно лайно", "я думав, знизу Майкл Джексон", "ганьба своєї мами і рідної землі".

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